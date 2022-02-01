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Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ
Маурисио на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал вылет своей команды из 1/8 финала Кубка Франции с "Ниццей" (0:0, 5:6 по пенальти).
"Мы играли лучше оппонента – создали больше моментов и больше заслуживали победить. В прошлом сезоне мы обыграли "Монпелье" по пенальти, а сейчас у нас не получилось обыграть соперника по пенальти. Я ожидал от нашей атаки большего. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру и добиться баланса. Нужно находить пространство и выгодные позиции, грамотно двигать мяч по полю".
"Ницца" компактно оборонялась по схеме 4-4-2, зон было мало. Тем не менее, нам все равно хотелось бы чаще их находить. Мы были недостаточно эффективны. Может ли вылет "ПСЖ" из Кубка иметь последствия по окончании сезона? Я не знаю".
"По поводу замены Мбаппе и его отсутствия в старте: мы постоянно общаемся с нашими медиками. Нужно учитывать самочувствие футболистов, последние дни он ощущал дискомфорт. Килиан мог сыграть полчаса, что он и сделал. Месси? Лео было необходимо сыграть все 90 минут".
"Касательно того, почему Ксави Симонс бил раньше Данило, Керера и Кимпембе: о первых пяти "стрелках" мы договорились еще до серии пенальти. Мы думали, что можем победить в рамках первых пяти ударов. Затем мы полагались на самочувствие игроков".
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