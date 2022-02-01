  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Маурисио на связи

Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал вылет своей команды из 1/8 финала Кубка Франции с "Ниццей" (0:0, 5:6 по пенальти).

Читайте такжеЛео молчит с декабря, гранд не увидит финал. ПСЖ – Ницца (0:0, пен. 5:6). Обзор вылета Месси и Ко из Кубка

"Мы играли лучше оппонента – создали больше моментов и больше заслуживали победить. В прошлом сезоне мы обыграли "Монпелье" по пенальти, а сейчас у нас не получилось обыграть соперника по пенальти. Я ожидал от нашей атаки большего. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру и добиться баланса. Нужно находить пространство и выгодные позиции, грамотно двигать мяч по полю".

"Ницца" компактно оборонялась по схеме 4-4-2, зон было мало. Тем не менее, нам все равно хотелось бы чаще их находить. Мы были недостаточно эффективны. Может ли вылет "ПСЖ" из Кубка иметь последствия по окончании сезона? Я не знаю".

"По поводу замены Мбаппе и его отсутствия в старте: мы постоянно общаемся с нашими медиками. Нужно учитывать самочувствие футболистов, последние дни он ощущал дискомфорт. Килиан мог сыграть полчаса, что он и сделал. Месси? Лео было необходимо сыграть все 90 минут".

"Касательно того, почему Ксави Симонс бил раньше Данило, Керера и Кимпембе: о первых пяти "стрелках" мы договорились еще до серии пенальти. Мы думали, что можем победить в рамках первых пяти ударов. Затем мы полагались на самочувствие игроков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Маурисио Почеттино Кубок Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Хави Симонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
01.02.2022 в 10:11
Столько слов... Вполне можно обойтись одним: "обдристались".
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...