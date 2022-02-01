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Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он уйдет в конце сезона

Франция
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Кое-кто согласился возглавить парижан?

Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он уйдет в конце сезона

Фото: twitter.com/PSG_English / Автор: неизвестен

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Топ-менеджмент "ПСЖ" сообщил главному тренеру команды Маурисио Почеттино, что он покинет клуб летом этого года, сообщает журналист Адриен Гренье. 31 января клуб вылетел из Кубка Франции.

В этом сезоне Маурисио Почеттино уже проиграл два трофея: Суперкубок Франции "Лиллю" и вчера, 31 января, вылетел из Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что на замену Маурисио может прийти Зинедин Зидан.

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В статье: Ницца Маурисио Почеттино ПСЖ Лилль
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