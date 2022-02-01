Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он уйдет в конце сезона

Топ-менеджмент "ПСЖ" сообщил главному тренеру команды Маурисио Почеттино, что он покинет клуб летом этого года, сообщает журналист Адриен Гренье. 31 января клуб вылетел из Кубка Франции.

???? La direction du club a fait savoir à Mauricio Pochettino ???????? que son aventure au PSG s’achèvera en fin de saison, m’indique Abdellah Boulma. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 1, 2022

В этом сезоне Маурисио Почеттино уже проиграл два трофея: Суперкубок Франции "Лиллю" и вчера, 31 января, вылетел из Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что на замену Маурисио может прийти Зинедин Зидан.