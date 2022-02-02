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Лига 1. Лион - Марсель 2:1. Малыш Шакири забил головой, а в Дембеле вселился Неймар

Франция
(1 голосов)

Эффектный камбэк "Ткачей" в дерби

Лига 1. Лион - Марсель 2:1. Малыш Шакири забил головой, а в Дембеле вселился Неймар

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще дерби Олимпико должны были сыграть еще осенью, но идиот-фанат бросил бутылкой в голову Димитри Пайету, тот как подкошенный рухнул на газон - и матч пришлось перенести.

Сегодня до перерыва "Марсель" выглядел толковее; забил гол после точного углового от все того же Пайета и сдерживал обескровленных "Ткачей" в центре, не давая создать ничего внятного.

Чего не хватило южанам для победы? Вероятно, хладнокровия. Выходы 4 в 2 надо решать, а не делать то, что сделал Лирола. Ну и еще концентрация в защите тоже необходима - даже против "Лиона", у которого сегодня из-за кадровых проблем в атаке вышел левый бек Эмерсон Палмьери.

"Ткачи" нашли свой ритм после перерыва - помог выход на замену Мусы Дембеле, который внезапно выдал лучший матч в сезоне. Над Салиба и Чалетой-Царом форвард издевался. Просто посмотрите его решающий мяч - такому финту с разворотом позавидовал бы даже Неймар.

Еще один мяч за "Лион" головой (!) забил 169-сантиметровый Жердан Шакири - это чтоб вы понимали масштабы бардака в защите "Марселя".

Нет, с такой организацией команде Хорхе Сампаоли серебра не видать, это точно. Пока что в таблице южане идут 3-ми с 40 очками, на 2 балла отставая от "Ниццы", но та банально качественнее играет, чему доказательство - свежая победа над "ПСЖ" в Кубке.

Касательно "Лиона", то он, похоже, приходит в себя. Третья кряду победа подняла "Ткачей" на 7-е место с 34 баллами. До зоны ЛЧ осталось лишь 6 очков.

14-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Марсель" - 2:1

Голы: Шакири, 76, Дембеле, 89 - Гендузи, 10

"Лион": Лопеш - Густо (Баркола, 84), Дюбуа, Боатенг, Лукеба, Энрике - Шакири, Какре, Тиаго Мендес, Эмерсон (Дембеле, 64) - Шерки

"Марсель": Пау Лопес - Лирола, Салиба, Чалета-Цар, Луан Перес - Камара, Ронжье, Гендузи - Ундер (Милик, 86), Пайет, Луис Энрике (Арит, 70)

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В статье: Лион Марсель
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