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Главный тренер Ниццы, победитель Лиги 1 хотел бы возглавить сборную Франции

Франция
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Это мечта для любого французского менеджера

Главный тренер Ниццы, победитель Лиги 1 хотел бы возглавить сборную Франции

Фото: ogcnice.com / Автор: неизвестен

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Кристоф Галтье, главный менеджер "Ниццы" и бывший главный тренер "Лилля", в интервью France Info ответил положительно, на вопрос об интересе к тренерству в сборной Франции. "Это лучшее, что может быть для тренера", – приводит его слова GFFN.

Кристоф подтвердил, что заинтересован в роли тренера национальной сборной, если представится такая возможность: "Сборная Франции? Я думаю, это лучшая вещь для тренера: тренировать свою страну, свою национальную команду, это интересно, увлекательно и сложно", – сказал он.

В прошлом сезоне Кристофф одержал победу в Лиге 1 с "Лиллем", после чего ушел в "Ниццу", финишировавшую 9-ой. На данный момент клуб Галтье идет вторым во французской лиге, а также пробился в четвертьфинал Кубка Франции, пройдя "ПСЖ".

У Дидье Дешама остается несколько месяцев по контракту, и чемпионат мира в Катаре будущей зимой станет для него последним.

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В статье: Франция Ницца Кристоф Галтье ПСЖ Лилль
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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