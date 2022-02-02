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Почеттино устал от ПСЖ. Он и сам хочет уйти летом
В клубе хаос
Фото: twitter.com/PSG_insid / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино устал от работы в клубе и сам хочет покинуть клуб летом, сообщает Foot Mercato. Менеджер вообще не получает удовольствия от работы в клубе.
Сообщается, что постоянное давление напрягает менеджера и не сказывается позитивно на его внутреннем самочувствии. Также тренер считал, что реально оформить переход Ндомбеле из "Тоттенхэма" этой зимой, но в итоге полузащитник оказался в "Лионе".
Ранее стало известно, что руководство "ПСЖ" уже сообщило аргентинцу, что он покинет клуб летом.
Напомним, что Маурисио тренирует "ПСЖ" с января 2021 года. С клубом он выиграл только Кубок Франции.
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