Почеттино устал от ПСЖ. Он и сам хочет уйти летом

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино устал от работы в клубе и сам хочет покинуть клуб летом, сообщает Foot Mercato. Менеджер вообще не получает удовольствия от работы в клубе.

Сообщается, что постоянное давление напрягает менеджера и не сказывается позитивно на его внутреннем самочувствии. Также тренер считал, что реально оформить переход Ндомбеле из "Тоттенхэма" этой зимой, но в итоге полузащитник оказался в "Лионе".

Ранее стало известно, что руководство "ПСЖ" уже сообщило аргентинцу, что он покинет клуб летом.

Напомним, что Маурисио тренирует "ПСЖ" с января 2021 года. С клубом он выиграл только Кубок Франции.