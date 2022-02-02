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Почеттино устал от ПСЖ. Он и сам хочет уйти летом

Франция
(2 голосов)

В клубе хаос

Почеттино устал от ПСЖ. Он и сам хочет уйти летом

Фото: twitter.com/PSG_insid / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино устал от работы в клубе и сам хочет покинуть клуб летом, сообщает Foot Mercato. Менеджер вообще не получает удовольствия от работы в клубе.

Сообщается, что постоянное давление напрягает менеджера и не сказывается позитивно на его внутреннем самочувствии. Также тренер считал, что реально оформить переход Ндомбеле из "Тоттенхэма" этой зимой, но в итоге полузащитник оказался в "Лионе".

Ранее стало известно, что руководство "ПСЖ" уже сообщило аргентинцу, что он покинет клуб летом.

Напомним, что Маурисио тренирует "ПСЖ" с января 2021 года. С клубом он выиграл только Кубок Франции.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
footmercato.net

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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
02.02.2022 в 21:17
Меська и здесь уже команду развалил и тренера убрал
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Spokoyno (Київ)
02.02.2022 в 21:11
Було дві зірки, які "тягнули рядно на себе" Прийшла третя, який "ковдра належить по ЗаслугаМ" А заставити їх плуга перти відповідати за результати повинен тренер А коли об'явили, що ти вільний... То авжеж сам ухожу, а не вилітаю від підсрачника
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