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Рамос пропустит первый матч 1/8 ЛЧ против Реала. У испанца рецидив травмы
Серхио кто-то проклял перед отъездом во Францию
Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит матч 1/8 Лиги чемпионов против своего бывшего клуба, "Реала", сообщает RMC Sport. Испанцу диагностировали ещё одну травму голени.
Серхио получил ту же травму, из-за которой пришлось так сильно отложить дебют в "ПСЖ".
Маурисио Почеттино, вероятнее всего, после травмы испанца будет использовать пару Маркиньос – Кимпембе.
В этом сезоне Серхио Рамос провел всего 5 матчей за "ПСЖ" и забил 1 гол. Полностью восстановился от прошлого повреждения только в декабре, тогда как получил его в июле.
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