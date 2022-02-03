Рамос пропустит первый матч 1/8 ЛЧ против Реала. У испанца рецидив травмы

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит матч 1/8 Лиги чемпионов против своего бывшего клуба, "Реала", сообщает RMC Sport. Испанцу диагностировали ещё одну травму голени.

Серхио получил ту же травму, из-за которой пришлось так сильно отложить дебют в "ПСЖ".

Маурисио Почеттино, вероятнее всего, после травмы испанца будет использовать пару Маркиньос – Кимпембе.

В этом сезоне Серхио Рамос провел всего 5 матчей за "ПСЖ" и забил 1 гол. Полностью восстановился от прошлого повреждения только в декабре, тогда как получил его в июле.