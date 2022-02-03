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Рамос пропустит первый матч 1/8 ЛЧ против Реала. У испанца рецидив травмы

Франция
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Серхио кто-то проклял перед отъездом во Францию

Рамос пропустит первый матч 1/8 ЛЧ против Реала. У испанца рецидив травмы

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

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Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит матч 1/8 Лиги чемпионов против своего бывшего клуба, "Реала", сообщает RMC Sport. Испанцу диагностировали ещё одну травму голени.

Серхио получил ту же травму, из-за которой пришлось так сильно отложить дебют в "ПСЖ".

Маурисио Почеттино, вероятнее всего, после травмы испанца будет использовать пару Маркиньос – Кимпембе.

В этом сезоне Серхио Рамос провел всего 5 матчей за "ПСЖ" и забил 1 гол. Полностью восстановился от прошлого повреждения только в декабре, тогда как получил его в июле.

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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