RMC: Серхио Рамос работает "на полную катушку", чтобы сыграть против Реала в плей-офф ЛЧ

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Как сообщает французское издание RMC, у испанца очень мало шансов выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Тем не менее, Рамос делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Пока нельзя сказать однозначно, что Серхио пропустит встречу со своей бывшей командой.

Напомним, первая игра между "Реалом" и "ПСЖ" пройдет 15 февраля в Париже, а ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании состоится 9 марта. Из-за большого количества травм Рамос сыграл всего 5 матчей за парижан в текущем сезоне.