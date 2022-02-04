Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
RMC: Серхио Рамос работает "на полную катушку", чтобы сыграть против Реала в плей-офф ЛЧ
Серхио on fire, хоть и травмирован
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Как сообщает французское издание RMC, у испанца очень мало шансов выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Тем не менее, Рамос делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Пока нельзя сказать однозначно, что Серхио пропустит встречу со своей бывшей командой.
Напомним, первая игра между "Реалом" и "ПСЖ" пройдет 15 февраля в Париже, а ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании состоится 9 марта. Из-за большого количества травм Рамос сыграл всего 5 матчей за парижан в текущем сезоне.
Популярное сейчас
- Новый защитник Вереса, вариант для Мякушко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти
- "Никто из Бамбали не становился футболистом": как Мане дает надежду своему народу
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
Новости по теме
- 12:33 Зарубежные Рамос – о встрече с Реалом в 1/8 ЛЧ: За Пари Сен-Жермен я буду биться насмерть
- 20:45 Зарубежные Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ
- 03:05 Зарубежные Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна