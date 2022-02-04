  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. RMC: Серхио Рамос работает "на полную катушку", чтобы сыграть против Реала в плей-офф ЛЧ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

RMC: Серхио Рамос работает "на полную катушку", чтобы сыграть против Реала в плей-офф ЛЧ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Серхио on fire, хоть и травмирован

RMC: Серхио Рамос работает "на полную катушку", чтобы сыграть против Реала в плей-офф ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Как сообщает французское издание RMC, у испанца очень мало шансов выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Тем не менее, Рамос делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Пока нельзя сказать однозначно, что Серхио пропустит встречу со своей бывшей командой.

Напомним, первая игра между "Реалом" и "ПСЖ" пройдет 15 февраля в Париже, а ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании состоится 9 марта. Из-за большого количества травм Рамос сыграл всего 5 матчей за парижан в текущем сезоне.

Читайте такжеВернулся из лазарета. В ПСЖ считают, что лидер команды сможет сыграть против Реала в ЛЧ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...