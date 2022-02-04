Бывший игрок Ливерпуля и Баварии перейдет в Чикаго Файр

Полузащитник "Лиона" Джердан Шакири подпишет контракт с "Чикаго Файр", сообщает GFFN. Сумма сделки – 7 миллионов евро.

Бывший футболист "Ливерпуля" и "Баварии" подпишет контракт до 2024 года.

Летний трансфер швейцарца из "Ливерпуля" в "Лион" обошелся французской стороне всего в 6 миллионов евро, так как условия для выполнения бонусной части (5 миллионов евро) так и не были достигнуты.

В этом сезоне Шакири провел 16 матчей за "Лион", забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.