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Бывший игрок Ливерпуля и Баварии перейдет в Чикаго Файр
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Фото: twitter.com/OL / Автор: неизвестен
Полузащитник "Лиона" Джердан Шакири подпишет контракт с "Чикаго Файр", сообщает GFFN. Сумма сделки – 7 миллионов евро.
Бывший футболист "Ливерпуля" и "Баварии" подпишет контракт до 2024 года.
Летний трансфер швейцарца из "Ливерпуля" в "Лион" обошелся французской стороне всего в 6 миллионов евро, так как условия для выполнения бонусной части (5 миллионов евро) так и не были достигнуты.
В этом сезоне Шакири провел 16 матчей за "Лион", забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.
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