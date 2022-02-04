Лига 1, 23-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Анже 5:2

Голы: Милик 18, 70, 78, Жерсон 21, Ундер 85 – Фюльжени 8, Бенталеб 11

Марсель: Пау Лопес – Колашинац (Перес, 64), Салиба, Балерди, Лирола – Камара (Ронжье, 67) – Жерсон, Гендузи – Пайет (Арит, 82) – Бакамбу (Ундер, 64), Милик

Анже: Петкович – Менди, Траоре (Томас, 64), Мансо – Думбия, Унахи, Мангани, Бенталеб (Капелль, 90+2), Кабот (Лаге, 56) – Буфаль, Фюльжени (Нинга, 90+2)

Предупреждения: Кабот 53, Менди 76, Бенталеб 90

"Марсель" совершил свой коронный камбек на "Велодроме", отыгравшись с 0:2 по ходу матча с "Анже". Аркадиуш Милик внезапно сиял весь матч и благодаря своему хет-трику принёс "провансальцам" три очка. Таким образом "Марсель" возвращает себе вторую строчку, опередив на пункт "Ниццу". "Анже" после шикарного старта кампании постепенно теряет позиции и остаётся в начале второй десятки.

Начался матч для хозяев просто катастрофически – оборона команды Хорхе Сампаоли выглядела настоящим посмешищем. На 8-й минуте Салиба ошибся и привёз опасную контратаку после неудачной передачи. Партнёры остроту погасили, но в этом же эпизоде Жерсон завис с мячом в собственной штрафной, позволил Фюльжени себя обокрасть и открыть счёт в игре. Тут же прилетел второй. Буфаль на фланге накрутил троих игроков хозяев, продлил на Фюльжени, а тот скинул на линию штрафной на Бенталеба – после небольшого рикошета от защитника счёт стал 0:2.

"Марсель" тут же оклемался от нокдауна и вскоре сравнял счёт. Сначала "провансальцы" выскочили в контратаку, в которой Милик шикарно открылся и тонко переиграл голкипера. А на 21-й минуте Жерсон исправился и положил шикарный лонгшот. 2:2.

Игра затихла до середины второго тайма, когда её оживил выход Дженгиза Ундера. Милик оформил дубль в ещё одном быстром выпаде после передачи Жерсона, а затем в игру вступил Ундер. Гениальный прострел на Милика не оставил поляку другого выхода, как оформить хет-трик. А напоследок турецкий вингер в одно касание добил мяч с метров 18-ти прямо в верхний угол. Очередной шедевр Ундера, невероятный Милик и характер Жерсона. Вот что сегодня позволило "Марселю" оформить столь яркий камбек.