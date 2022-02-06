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Коуч Лилля: У Месси возникли небольшие проблемы, но он по-прежнему великий игрок
В преддверии поединка против "ПСЖ"
Сегодня в рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграет против действуещего чемпиона страны "Лилля". Начало встречи - 21:45.
Главный тренер "догов" Жослен Гурвеннек перед матчем поделился мыслями насчет игры нападающего парижан Лео Месси.
"Я не видел всех матчей, и нельзя составить представление, увидев одну-две игры. Увидеть его во Франции – отличная новость, а его участие в нашем чемпионате – это всегда отличная новость и что-то позитивное.
У него возникли небольшие проблемы, но он по-прежнему остается великим игроком. Тут и говорить нечего, он остается замечательным игроком и одним из величайших в истории. Я надеюсь, что он еще много лет будет играть в футбол", – рассказал коуч "Лилля".
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