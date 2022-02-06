Франция
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Лига 1. Сенсация в Ницце и провальный дебют Игнатенко
Украинец начал карьеру во Франции с прямого удаления
Фото: Stade de Reims
Лига 1, 23-й тур
Ницца – Клермон 0:1
Гол: Рашани 77
Реймс – Бордо 5:0
Голы: Экитике 40, Мунеци 46, 76, Матусива 59, Фас 62
Удаление: Игнатенко 72 (гости)
Страсбур – Нант 1:0
Гол: Льенар 74
Лорьян – Ланс 2:0
Голы: Сумано 43, Коне 76
Удаление: Каюзак 77 (гости)
Труа – Мец 0:0
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