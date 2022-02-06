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Лига 1. Сенсация в Ницце и провальный дебют Игнатенко

Франция
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Украинец начал карьеру во Франции с прямого удаления 

Лига 1. Сенсация в Ницце и провальный дебют Игнатенко

Фото: Stade de Reims

Новина українською

Лига 1, 23-й тур

Ницца – Клермон 0:1

Гол: Рашани 77

Реймс – Бордо 5:0

Голы: Экитике 40, Мунеци 46, 76, Матусива 59, Фас 62

Удаление: Игнатенко 72 (гости)

Страсбур – Нант 1:0

Гол: Льенар 74

Лорьян – Ланс 2:0

Голы: Сумано 43, Коне 76

Удаление: Каюзак 77 (гости)

Труа – Мец 0:0

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В статье: Лорьян Реймс Труа Ницца Бордо Нант Страсбур Клермон (Франция) Ланс Мец
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