У Месси нет конфликта с Почеттино. Лео отблагодарил коуча за поддержку

Французский журналист Гильем Балаге рассказал об отношениях между наставником "Пари Сен-Жермен" и нападающим парижан Лео Месси.

"Чтобы Месси был в наилучшем настроении, Почеттино старается создать в команде гармоничную атмосферу и добиться того, чтобы все игроки были счастливы. Он следит за тем, чтобы все находили общий язык, и несколько моих источников настаивают на том, что в раздевалке пока не было никаких конфликтов.

Почеттино никогда не забывает о том, что у него в команде не только футболисты, но еще и личности. Он терпелив по отношению к Месси, как и по отношению к остальным игрокам. И Месси это ценит.

Когда Лионель вернулся после рождественского перерыва, получив дополнительное время на восстановление от коронавируса, то долго обнимал Почеттино, не говоря ни слова. Это был его способ сказать спасибо", – рассказал журналист.