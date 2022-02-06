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У Месси нет конфликта с Почеттино. Лео отблагодарил коуча за поддержку

Франция
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Маурисио поддержал форварда, когда тот болел коронавирусом

У Месси нет конфликта с Почеттино. Лео отблагодарил коуча за поддержку

Getty Images / Global Images Ukraine

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Французский журналист Гильем Балаге рассказал об отношениях между наставником "Пари Сен-Жермен" и нападающим парижан Лео Месси.

"Чтобы Месси был в наилучшем настроении, Почеттино старается создать в команде гармоничную атмосферу и добиться того, чтобы все игроки были счастливы. Он следит за тем, чтобы все находили общий язык, и несколько моих источников настаивают на том, что в раздевалке пока не было никаких конфликтов.

Почеттино никогда не забывает о том, что у него в команде не только футболисты, но еще и личности. Он терпелив по отношению к Месси, как и по отношению к остальным игрокам. И Месси это ценит.

Когда Лионель вернулся после рождественского перерыва, получив дополнительное время на восстановление от коронавируса, то долго обнимал Почеттино, не говоря ни слова. Это был его способ сказать спасибо", – рассказал журналист.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Источник:
Get French Football News

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