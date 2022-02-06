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У Месси нет конфликта с Почеттино. Лео отблагодарил коуча за поддержку
Маурисио поддержал форварда, когда тот болел коронавирусом
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский журналист Гильем Балаге рассказал об отношениях между наставником "Пари Сен-Жермен" и нападающим парижан Лео Месси.
"Чтобы Месси был в наилучшем настроении, Почеттино старается создать в команде гармоничную атмосферу и добиться того, чтобы все игроки были счастливы. Он следит за тем, чтобы все находили общий язык, и несколько моих источников настаивают на том, что в раздевалке пока не было никаких конфликтов.
Почеттино никогда не забывает о том, что у него в команде не только футболисты, но еще и личности. Он терпелив по отношению к Месси, как и по отношению к остальным игрокам. И Месси это ценит.
Когда Лионель вернулся после рождественского перерыва, получив дополнительное время на восстановление от коронавируса, то долго обнимал Почеттино, не говоря ни слова. Это был его способ сказать спасибо", – рассказал журналист.
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