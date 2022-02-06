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Месси забивает в 18-м календарном году подряд

Франция
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Забил второй гол в Лиге 1 за 13 матчей

Месси забивает в 18-м календарном году подряд

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде побеждает "Лилль" - 3:1 (второй тайм).

Форвард гостей Лионель Месси забил третий гол парижан в этой игре. Аргентинец получил мяч возле штрафной площадки и перекинул вратаря "догов".

Месси забивает в 18 календарном году подряд. То есть ежегодно, начиная с 2005. Этот мяч стал вторым для 34-летнего нападающего в рамках чемпионата Франции. Также до этого Лео ассистировал на гол Кимпембе.

В текущем сезоне национального первенства Месси у 13 матчей и 7 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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