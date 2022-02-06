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Лилль – ПСЖ 1:5. Париж отомстил за все былые обиды

Франция
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(3 голосов)

Чемпион жестоко бит в собственном логове

Лилль – ПСЖ 1:5. Париж отомстил за все былые обиды

Getty Images / Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 21- тур

Лилль, Пьер Мору

Лилль – ПСЖ 1:5

Голы: Ботман 38 - Данилу 10, 51, Кимпембе 32, Месси 38, Мбаппе 67

Лилль: Грбич – Гудмундссон, Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Жегрова, 86), Андре, Онана, Веа (Брадарич, 70) – Дэвид, бен Арфа (Гомес, 70)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе (Керер, 78), Маркиньос, Хакими – Веррати, Паредес (Симонс, 85), Данилу – Мбаппе, Месси, Ди Мария (Дракслер, 45)

Предупреждения: Челик 75, Брадарич 83 – Паредес 45

Лидер Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" в жестокой манере расправился над прошлогодним чемпионов, заставив зрителей "Пьер Моруа" увидеть 5 мячей в воротах своих любимцев. В отсутствии Неймара Мбаппе и Месси наладили классное взаимодействие. "Лилль" в последние годы не раз сдерживал Париж и создавал им массу проблем, но сегодняшним вечером "догам" было не под силу навязать сопернику свой осторожный футбол.

Месси примерял на себя старую-добрую роль ложной девятки и выдал один из лучших перфомансов в своей французской карьере. Лео 6 раз выводил партнёров на ударную позицию, 5 раз лично проверил Грбича, по традиции проверил каркас ворот и записал на свой счёт 1+1. Но если Месси хорошей игрой мало удивляет, то работящий опорник Данилу выдал, вероятно, самый лихой матч за время выступлений в Париже, оформив дубль. Хотя с забитым мячом от Мбаппе ни сравнится никакое другое действие.

"Пари Сен-Жермен" выиграл все три стартовых матча Лиги 1 и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков. За неделю до начала битвы с "Реалом" в Лиге Чемпионов заряд положительной энергии был крайне необходим команде Почеттино. Аргентинский же наставник экспериментирует с новой ролью Месси и это выглядит захватывающе. Осталось довезти эти идеи до "Сантьяго Бернабеу".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
06.02.2022 в 23:55
Вратарь Лилля старался, как мог, что бы матч был результативным
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Spokoyno (Київ)
06.02.2022 в 23:51
Майстерність не ДЕСЯТКА від провідного футбольного сайту! Один з кращих матчів у Лізі 1... Головне, щоб це не було разовою акцією! А минулорічний чемпіон не зміг нічого протиставити та ще його ГОЛкіпер ПРОВАЛИВСЯ! Привіз перший, прорахувався при другому... і далі декілька сейвів, але три рази не зміг врятувати Добре потренувались!
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