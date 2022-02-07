"Матчи против Реала в ЛЧ могут многое изменить". Килиан Мбаппе – на вопрос о своем будущем клубе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналиста касательно своего будущего. Напомним, уже 30 июня Килиан может стать свободным агентом, слухи активно связывают Мбаппе с переездом в столицу Испании.

"Я еще не принял окончательное решение. Я думаю, что матчи против мадридского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов могут многое изменить. Да, на данный момент я действительно могу делать все что угодно, однако я не собираюсь разговаривать со своими оппонентами".