Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Это только второй. ВИДЕО, как Месси забил чемпиону Франции
Лионель закрепил преимущество Пари Сен-Жермен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 6 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 состоялся матч между действующим чемпионом "Лиллем" и "Пари Сен-Жермен".
Доги продержались полчаса, за которые обменялись голами с парижским грандом. А потом за дело взялся Лионель Месси. Сначала он ассистировал Кимпембе, а затем забил сам – в своем стиле подсек мяч над голкипером. Для аргентинца это всего лишь второй гол в текущем чемпионате Франции.
"Пари Сен-Жермен" в итоге победил со счетом 1:5. Полный видеообзор смотрите по ссылке >>>
Популярное сейчас
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Луческу: С молодой командой Динамо мы подходили к каждому матчу с уверенностью, а Шахтер купил игроков на 50 миллионов
- 70-миллионный новичок Ювентуса забил гол в дебютном матче
- Челси, ПСЖ и Тоттенхэм отказались от трансфера Дембеле из-за требований по зарплате
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО