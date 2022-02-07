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Это только второй. ВИДЕО, как Месси забил чемпиону Франции

Франция
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Лионель закрепил преимущество Пари Сен-Жермен

Это только второй. ВИДЕО, как Месси забил чемпиону Франции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 6 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 состоялся матч между действующим чемпионом "Лиллем" и "Пари Сен-Жермен".

Доги продержались полчаса, за которые обменялись голами с парижским грандом. А потом за дело взялся Лионель Месси. Сначала он ассистировал Кимпембе, а затем забил сам – в своем стиле подсек мяч над голкипером. Для аргентинца это всего лишь второй гол в текущем чемпионате Франции.

"Пари Сен-Жермен" в итоге победил со счетом 1:5. Полный видеообзор смотрите по ссылке >>>

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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