"Месси – лучший игрок в мире". Почеттино – об игре Лионеля в поединке Лиги 1 против Лилля

Наставник "Пари-Сен Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал игру своей команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (5:1). В частности, аргентинец высказался о выступлении своего соотечественника Лионеля Месси, который забил гол в ворота "догов" и отдал результативную передачу Преснелю Кимпембе.

"Я даже не сомневался, что Лео – лучший игрок в мире. Как и любому другому человеку, ему нужно время, чтобы адаптироваться. Месси потребовалось время, чтобы восстановить свои лучшие физические кондиции после месяца вне игры из-за коронавируса. Очень важно, чтобы Лионель продолжал проявлять самоотдачу. Эта игра может стать отправной точкой для нас, если будем делать все так же хорошо, как против "Лилля".

"ПСЖ" набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Отметим, что Месси получил за этот матч 7 баллов из 10 от авторитетного издания L’Equipe – это самая высокая оценка среди игроков обеих команд.