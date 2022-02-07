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Мбаппе: Лучше, когда Месси играет в центре
По мнению форварда, у аргентинца появляется больше пространства
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал об игре форварда Лионеля Месси в матче с "Лиллем" (5:1).
"Лучше ли тогда, когда Лео играет в центре? Да, но я не тренер. Лео нужно быть с мячем, чувствовать игру и матч. Я думаю, что для него это лучшая позиция, он может смещаться и делать рывки.
Сейчас в команде все хорошо, но нам нужно дать место Неймару, потому что он важный игрок, который может изменить нашу команду. Посмотрим, что будет, когда он наберет форму. Надеемся, что это произойдет совсем скоро", — приводит слова Мбаппе Amazon Prime.
В сезоне-2021/22 французский форвард сыграл за "ПСЖ" 30 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 17 результативных передач.
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