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ПСЖ обсуждает продление контракта с Килианом Мбаппе
Француз ещё не принял решение
Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен
"ПСЖ" не теряет надежд продлить нападающего Килиана Мбаппе и продолжает вести с ним переговоры, сообщает RMC Sport. Парижане хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.
Контракт Килиана истекает будущим летом.
Сообщается, что несмотря на возможность, Килиан ещё не вступал в переговоры с "Реалом" и не будет этого делать до очного матча между командами.
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Источник:getfootballnewsfrance.com
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
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