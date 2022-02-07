ПСЖ обсуждает продление контракта с Килианом Мбаппе

"ПСЖ" не теряет надежд продлить нападающего Килиана Мбаппе и продолжает вести с ним переговоры, сообщает RMC Sport. Парижане хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Контракт Килиана истекает будущим летом.

Сообщается, что несмотря на возможность, Килиан ещё не вступал в переговоры с "Реалом" и не будет этого делать до очного матча между командами.