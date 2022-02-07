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ПСЖ обсуждает продление контракта с Килианом Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Француз ещё не принял решение

ПСЖ обсуждает продление контракта с Килианом Мбаппе

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" не теряет надежд продлить нападающего Килиана Мбаппе и продолжает вести с ним переговоры, сообщает RMC Sport. Парижане хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Контракт Килиана истекает будущим летом.

Сообщается, что несмотря на возможность, Килиан ещё не вступал в переговоры с "Реалом" и не будет этого делать до очного матча между командами.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
07.02.2022 в 20:08
На жаль сучасний футбол перетворюється у ДЕ БІЛЬШЕ ДАДУТЬ! Так всім кортить більше заробити, а у гравців це десять... п'ятнадцять років, проте "рідну матір продавати" для цього не варто А тут рідний - кращий клуб та бренд твоєї країни хоч і у Лізі ПЕРШИЙ фермерів... І РЕАЛьно один з грандів! Є над чим голову поломати!
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
07.02.2022 в 20:29
А що тут ламат Ось у Мессі - ФКБ рідний клуб, але він довго голову не ламав
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0
0
fato30
07.02.2022 в 19:36
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