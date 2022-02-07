У Лилля лучший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг с наилучшим балансом за период с 2012 года. "Лилль" – первый, "Лион" – второй, а "Дженоа" – третья.

Лучший трансферный баланс за этот период у "Лилля" – плюс 349 миллионов евро. "Догги" потратили на подписание новых игроков 319 миллионов евро, а заработали с продаж 668 миллионов евро.

Топ 10 клубов по лучшему трансферному балансу от CIES выглядит следующим образом: