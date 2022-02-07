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У Лилля лучший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг
"Догги" заработали больше, чем потратили на 349 миллионов евро
Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг с наилучшим балансом за период с 2012 года. "Лилль" – первый, "Лион" – второй, а "Дженоа" – третья.
Лучший трансферный баланс за этот период у "Лилля" – плюс 349 миллионов евро. "Догги" потратили на подписание новых игроков 319 миллионов евро, а заработали с продаж 668 миллионов евро.
Топ 10 клубов по лучшему трансферному балансу от CIES выглядит следующим образом:
- "Лилль" – 319/668 млн. евро.
- "Лион" – 439/686 млн. евро.
- "Дженоа" – 265/465 млн. евро.
- "Удинезе" – 244/416 млн. евро.
- "Аталанта" – 392/554 млн. евро.
- "Монпелье" – 89/205 млн. евро.
- "Атлетик Бильбао" – 109/224 млн. евро.
- "Сент-Этьен" – 111/222 млн. евро.
- "Хоффенхайм" – 227/335 млн. евро.
- "Эмполи" – 75/175 млн. евро.
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