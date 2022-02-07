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У Лилля лучший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг

Франция
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"Догги" заработали больше, чем потратили на 349 миллионов евро

У Лилля лучший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг

Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг с наилучшим балансом за период с 2012 года. "Лилль" – первый, "Лион" – второй, а "Дженоа" – третья.

Лучший трансферный баланс за этот период у "Лилля" – плюс 349 миллионов евро. "Догги" потратили на подписание новых игроков 319 миллионов евро, а заработали с продаж 668 миллионов евро.

Топ 10 клубов по лучшему трансферному балансу от CIES выглядит следующим образом:

  1. "Лилль" – 319/668 млн. евро.
  2. "Лион" – 439/686 млн. евро.
  3. "Дженоа" – 265/465 млн. евро.
  4. "Удинезе" – 244/416 млн. евро.
  5. "Аталанта" – 392/554 млн. евро.
  6. "Монпелье" – 89/205 млн. евро.
  7. "Атлетик Бильбао" – 109/224 млн. евро.
  8. "Сент-Этьен" – 111/222 млн. евро.
  9. "Хоффенхайм" – 227/335 млн. евро.
  10. "Эмполи" – 75/175 млн. евро.
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В статье: Лион Дженоа (Генуя) Лилль
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Источник:
football-observatory.com

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