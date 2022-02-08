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Неймар пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом

Франция
(1 голосов)

Игрок не успеет восстановиться от травмы

Неймар пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.

Встреча "ПСЖ" с "Реалом" состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 матчах за "ПСЖ". Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Неймар ПСЖ
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.02.2022 в 17:21
Не большая потеря. От прежнего Неймара одна фамилия осталась.
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