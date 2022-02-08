Неймар пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом

Нападающий "ПСЖ" Неймар продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.

Встреча "ПСЖ" с "Реалом" состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 матчах за "ПСЖ". Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.