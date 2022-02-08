ПСЖ рассматривает не только Погба как усиление в полузащиту

"Пари Сен-Жермен" присматривается к полузащитникам "Манчестер Юнайтед" и "Лиона" Полю Погба и Лукасу Пакета, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Парижане могут не продлить контракт с Анхелем Ди Марией из-за будущих трансферов.

У Поля Погба истекает контракт, а переговоры с "Манчестер Юнайтед" так и не сдвинулись с мертвой точки. Скорое окончание соглашение такого яркого игрока, стало основной причиной, почему "ПСЖ" нацелен на трансфер француза.

С Лукасом Пакета история другая – бразилец известен Леонардо со времени работы в "Милане", когда тот стал инициатором прихода бразильца в клуб.

Сообщается, что 24-летний полузащитник хотел бы присоединится к "ПСЖ".

Пакета в этом сезоне провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, в то время как Поль отличился 7 голевыми передачами в 14 матчах. Полузащитники оцениваются порталом Transfermarkt в 35 и 55 миллионов евро соответственно.