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ПСЖ рассматривает не только Погба как усиление в полузащиту
Клуб не будет ограничиваться только заменой Мбаппе
Фото: twitter.com/OL / Автор: неизвестен
"Пари Сен-Жермен" присматривается к полузащитникам "Манчестер Юнайтед" и "Лиона" Полю Погба и Лукасу Пакета, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Парижане могут не продлить контракт с Анхелем Ди Марией из-за будущих трансферов.
У Поля Погба истекает контракт, а переговоры с "Манчестер Юнайтед" так и не сдвинулись с мертвой точки. Скорое окончание соглашение такого яркого игрока, стало основной причиной, почему "ПСЖ" нацелен на трансфер француза.
С Лукасом Пакета история другая – бразилец известен Леонардо со времени работы в "Милане", когда тот стал инициатором прихода бразильца в клуб.
Сообщается, что 24-летний полузащитник хотел бы присоединится к "ПСЖ".
Пакета в этом сезоне провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, в то время как Поль отличился 7 голевыми передачами в 14 матчах. Полузащитники оцениваются порталом Transfermarkt в 35 и 55 миллионов евро соответственно.
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