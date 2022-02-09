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Официально: Джердан Шакири – новый игрок Чикаго Файр
Швейцарец переезжает в Америку всего в 30 лет
Фото: twitter.com/OL / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Баварии" всего спустя полгода в "Лионе" уходит в "Чикаго Файр", подтверждает твиттер клуба. Сумма сделки – 7 миллионов евро.
SHAQ ???? @ChicagoFire— Major League Soccer (@MLS) February 9, 2022
Swiss international @XS_11official joins Chicago after stints with FC Basel, Bayern Munich, and Liverpool. ???????? pic.twitter.com/O7lbaJ3pCn
Джердан провел в "Лионе" всего полгода. Контракт подписан до 2024 года.
За 16 матчей Шакири забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 8 миллионов евро.
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