Официально: Джердан Шакири – новый игрок Чикаго Файр

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Баварии" всего спустя полгода в "Лионе" уходит в "Чикаго Файр", подтверждает твиттер клуба. Сумма сделки – 7 миллионов евро.

SHAQ ???? @ChicagoFire



Swiss international @XS_11official joins Chicago after stints with FC Basel, Bayern Munich, and Liverpool. ???????? pic.twitter.com/O7lbaJ3pCn — Major League Soccer (@MLS) February 9, 2022

Джердан провел в "Лионе" всего полгода. Контракт подписан до 2024 года.

За 16 матчей Шакири забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 8 миллионов евро.