ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро

"Пари Сен-Жермен" тратит на зарплаты 37% от общей зарплатной ведомости Лиги 1, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. На данный момент бюджет оплаты труда игроков составляет 629 миллионов евро.

Paris Saint-Germain’s wage bill this season has risen to €629m - 37% of the overall figure for all Ligue 1 clubs, according to L’Équipe. — Get French Football News (@GFFN) February 9, 2022

Прошлым летом к "ПСЖ" присоединились Жоржиньо Вейналдум, Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма, что значительно раздуло зарплатную ведомость парижан.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также хочет пригласить Поля Погба, который получает в "МЮ" почти 350 тысяч евро.