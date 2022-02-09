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ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро
Зарплатная ведомость фантастически раздута
Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен
"Пари Сен-Жермен" тратит на зарплаты 37% от общей зарплатной ведомости Лиги 1, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. На данный момент бюджет оплаты труда игроков составляет 629 миллионов евро.
Paris Saint-Germain’s wage bill this season has risen to €629m - 37% of the overall figure for all Ligue 1 clubs, according to L’Équipe.— Get French Football News (@GFFN) February 9, 2022
Прошлым летом к "ПСЖ" присоединились Жоржиньо Вейналдум, Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма, что значительно раздуло зарплатную ведомость парижан.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также хочет пригласить Поля Погба, который получает в "МЮ" почти 350 тысяч евро.
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