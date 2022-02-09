  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро

Франция
(1 голосов)

Зарплатная ведомость фантастически раздута

ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" тратит на зарплаты 37% от общей зарплатной ведомости Лиги 1, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. На данный момент бюджет оплаты труда игроков составляет 629 миллионов евро.

Прошлым летом к "ПСЖ" присоединились Жоржиньо Вейналдум, Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма, что значительно раздуло зарплатную ведомость парижан.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также хочет пригласить Поля Погба, который получает в "МЮ" почти 350 тысяч евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...