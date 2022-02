ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро

"Пари Сен-Жермен" тратит на зарплаты 37% от общей зарплатной ведомости Лиги 1, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. На данный момент бюджет оплаты труда игроков составляет 629 миллионов евро.

Paris Saint-Germain’s wage bill this season has risen to €629m - 37% of the overall figure for all Ligue 1 clubs, according to L’Équipe.