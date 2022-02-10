Кубок Франции. Провал Марселя в Ницце, исторический успех Версаля

Кубок Франции, 1/4 финала

Ницца – Марсель 4:1

Голы: Гуири 10, Клюйверт 29, 49, Делор 61 – Бар 3 (автогол)

Ницца: Булка – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк - Тюрам (Брахими, 82), Пабло Росарио (Лемина, 73), Шнайдерлин, Клюйверт (Клод-Морис, 82) - Гуири, Делор

Марсель: Лопес – Перес, Чалета-Цар, Балерди (Бакамбу, 46), Салиба - Жерсон, Ронжье, Гендузи – Пайет, Милик, Ундер

"Ницца" продолжает выбивать именитых конкурентов в Кубке Франции. Очередной жертвой "орлят" вслед за "Пари Сен-Жермен" стал "Марсель". "Провансальцам" удалось рано повести в счёте после нелепого автогола Бара в дебюте встречи. Но хозяев это только раззадорило – вскоре Гуири выдал сольный проход и пробил Лопеса, а к исходу получаса игры Клюйверт воспользовался навесом Делора и забил редкий гол головой.

После перерыва картина не изменилась – Делор ещё раз ассистировал Клюйверту, а затем забил сам коронным первым касанием. 4:1.

"Ницца" уверенно шагает в полуфинал, выбив на своём пути главных претендентов на трофей. Теперь из серьёзных соперников остался только "Монако". Поглядим, удастся ли Кристофу Галтье вслед за титулом Лиги 1 с "Лиллем" теперь взять и национальный кубок.

Бержерак - Версаль 1:1 (4:5 пен)

Голы: Трессенс 89 – Диррассуба 14

Удаление: Ибайи 79 (гости)

Во втором матче игрового дня встречались два представителя Национального дивизиона 2 – 4-й по силе лиги Франции. "Версаль" в очередной раз удивил и впервые в собственной истории сыграет в полуфинале национального кубка. Путёвку в 1/2 они добыли в послематчевой серии пенальти игры с "Бержераком".

"Версаль" долго держал перевес в один мяч после гола Диаррассуба в дебюте встречи, но после удаления Кристофера Ибайи хозяевам удалось отыграться со своего единственного гола в створ на 89-й минуте. Казалось, теперь-то "Бержерак" должен побеждать, но гости были хладнокровнее, реализовав все 5 своих попыток.