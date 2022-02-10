Почеттино: Если Бензема будет играть в матче с ПСЖ, то єто не пойдет нам на пользу

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал, что он думает о травме нападающего "Реала" Карима Бензема. Форвард может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Карим отличный игрок, который год за годом демонстрирует свой талант. Если Бензема пропустит матч с "ПСЖ", это будет большой потерей для "Реала". Карим — топ-нападающий и это не пойдет на пользу "ПСЖ". Естественно, при подготовке будет учитываться, играет он или нет", — приводит слова Почеттино Marca.

Первая встреча 1/8 финала между "ПСЖ" и "Реалом" состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал девять результативных передач в 28 матчах за "Реал".