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Почеттино: Посмотрим, сможет ли Неймар сыиграть в матче с Реалом

Франция
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Неймар уже получал травму в важном матче

Почеттино: Посмотрим, сможет ли Неймар сыиграть в матче с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о состояние нападающего парижан Неймара.

"Неймар поправляется, он в общей группе. Посмотрим, сможет ли он играть с "Реалом". Все великие хотят играть в больших матчах. Он уже знает, каково это получить травму в таком матче, и у него есть опыт, чтобы направить энергию и играть в лучших условиях", – цитирует тренера Marca.

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Напомним, что 11 февраля ПСЖ ожидает поединок чемпионата Франции против "Ренна". А уже на следующей неделе парижане сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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В статье: Неймар Маурисио Почеттино
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