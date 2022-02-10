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Почеттино: Посмотрим, сможет ли Неймар сыиграть в матче с Реалом
Неймар уже получал травму в важном матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о состояние нападающего парижан Неймара.
"Неймар поправляется, он в общей группе. Посмотрим, сможет ли он играть с "Реалом". Все великие хотят играть в больших матчах. Он уже знает, каково это получить травму в таком матче, и у него есть опыт, чтобы направить энергию и играть в лучших условиях", – цитирует тренера Marca.
Напомним, что 11 февраля ПСЖ ожидает поединок чемпионата Франции против "Ренна". А уже на следующей неделе парижане сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
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