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Почеттино: Борьба и победы – в ДНК Месси. Лионель – конкурентоспособный зверь

Франция
(2 голосов)

On fire

Почеттино: Борьба и победы – в ДНК Месси. Лионель – конкурентоспособный зверь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал выступления нападающего первой команды Лионеля Месси.

"Лео гений. Это что-то необычное. Он один из тех игроков, которые рождаются раз в 100 лет. Он был невероятен с момента прихода, несмотря на все те обстоятельства, в которых оказался. Месси всегда сохранял спокойствие. Лионель невероятно опытный футболист".

"Он провел в Испании 20 лет, в "Барселоне". Борьба и победы – в его ДНК. Месси – зверь, он хочет побеждать и в матчах, и на тренировках. Это конкурентоспособный зверь!"

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
cadenaser.com

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
11.02.2022 в 12:58
Ну не раз... а принаймні три Ніхто ж не заперечує феноменальну майстерність Пеле та Марадони! З іншим можна погодитися... І судячи зі всього найближчі десять... двадцять років такого рівня СУПЕРталантів годі чекати
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0
-1
Savage0059 (Kyiv)
11.02.2022 в 11:41
Для "раз в 100 лет" слишком много игроков родилось. От Жиггиа и Ди Стефано, через Пеле, Марадону, Кройффа, Платини, Зидана... До Роналдиньо, Роналду и Месси...
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+1
0
Dr. House (Поділля)
11.02.2022 в 11:01
Зверёк)))
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+3
0
prockop4uck (Киев)
11.02.2022 в 10:41
Зверюга)))) Чихуахуа))))
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+3
0


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