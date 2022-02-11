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Почеттино: Борьба и победы – в ДНК Месси. Лионель – конкурентоспособный зверь
On fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал выступления нападающего первой команды Лионеля Месси.
"Лео гений. Это что-то необычное. Он один из тех игроков, которые рождаются раз в 100 лет. Он был невероятен с момента прихода, несмотря на все те обстоятельства, в которых оказался. Месси всегда сохранял спокойствие. Лионель невероятно опытный футболист".
"Он провел в Испании 20 лет, в "Барселоне". Борьба и победы – в его ДНК. Месси – зверь, он хочет побеждать и в матчах, и на тренировках. Это конкурентоспособный зверь!"
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