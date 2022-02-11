Марсельские фанаты попросили Зидана не идти в ПСЖ

Марсельские фанаты, по приезду бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана на родину, попросили менеджера не возглавлять "ПСЖ". Менеджер улыбнулся в ответ.

Зидан принял участие в открытии цифрового медицинского центра в районе его детства Кастеллан, в Марселе. Фанаты, помимо обычных просьб сфотографироваться попросили Зинедина не возглавлять "ПСЖ".

Напомним, что Зидан – главный кандидат на пост главного тренера "ПСЖ", после ухода Почеттино с должности будущим летом.