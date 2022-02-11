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Холдинг, принадлежащий Месси, уволил 40 работников отеля, сразу после покупки

Франция
(1 голосов)

Причины никто не назвал

Холдинг, принадлежащий Месси, уволил 40 работников отеля, сразу после покупки

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Группа MIM Hotels, владеющая сетью отелей и принадлежащая нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси приобрела отель в Сотогранде, сообщает Euro Weekly News. Сразу после приобретения были уволены 40 человек персонала.

Руис Буаш, мэр города, заявил, что это сильный удар по экономике города: "У отеля есть постоянная клиентура, семьи, которые проводят здесь лето более 20 лет, и мы не собираемся допускать, чтобы первым решением было увольнение великих профессионалов. Мужчины и женщины должны быть возвращены на свои рабочие места.

У меня был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет, и, к сожалению, первая новость, дошедшая до них из новой гостиничной группы, — это их увольнение!", – высказался он.

Это приобретение стало 6-м для группы Лионеля.

Также сообщается, что подобные увольнения могут противоречить трудовому законодательству Европейского Союза.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Источник:
euroweeklynews.com

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
11.02.2022 в 21:53
Ребята переводите новости правильно а не через Гугл переводчик. Да купили и сразу всех вывели за штат. Проверят Профи останутся а балласт на улицу. Так делают везде во всех нормальных компаниях при полной смене владельца.
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