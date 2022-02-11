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Холдинг, принадлежащий Месси, уволил 40 работников отеля, сразу после покупки
Причины никто не назвал
Фото: twitter.com/PSG_inside
Группа MIM Hotels, владеющая сетью отелей и принадлежащая нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси приобрела отель в Сотогранде, сообщает Euro Weekly News. Сразу после приобретения были уволены 40 человек персонала.
Руис Буаш, мэр города, заявил, что это сильный удар по экономике города: "У отеля есть постоянная клиентура, семьи, которые проводят здесь лето более 20 лет, и мы не собираемся допускать, чтобы первым решением было увольнение великих профессионалов. Мужчины и женщины должны быть возвращены на свои рабочие места.
У меня был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет, и, к сожалению, первая новость, дошедшая до них из новой гостиничной группы, — это их увольнение!", – высказался он.
Это приобретение стало 6-м для группы Лионеля.
Также сообщается, что подобные увольнения могут противоречить трудовому законодательству Европейского Союза.
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