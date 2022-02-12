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Звезды не опускают руки. ВИДЕО, как Мбаппе с паса Месси вырвал победу для ПСЖ на 90+3-й
Смотреть видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Ренн, французская Лига 1, 11 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Ренн, которые встречались в 24-м туре французской Лиги 1. Матч оказался весьма сложным для парижан – Ренн даже нанес больше ударов, чем хозяева поля. Счет 0:0 держался до 90+3 минуты, пока Икарди не разогнал контратаку, Месси не отдал своевременный пас на Мбаппе, а Килиан в стиле Анри положил мяч в нижний угол. Таким образом, ПСЖ взял реванш у Ренна за поражение в первом круге со счетом 0:2.
Французская Лига 1. 24-й тур
Пари Сен-Жермен – Ренн 1:0
Гол: Мбаппе 90+3
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