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Звезды не опускают руки. ВИДЕО, как Мбаппе с паса Месси вырвал победу для ПСЖ на 90+3-й

Франция
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Смотреть видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Ренн, французская Лига 1, 11 февраля 2022

Звезды не опускают руки. ВИДЕО, как Мбаппе с паса Месси вырвал победу для ПСЖ на 90+3-й

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Ренн, которые встречались в 24-м туре французской Лиги 1. Матч оказался весьма сложным для парижан – Ренн даже нанес больше ударов, чем хозяева поля. Счет 0:0 держался до 90+3 минуты, пока Икарди не разогнал контратаку, Месси не отдал своевременный пас на Мбаппе, а Килиан в стиле Анри положил мяч в нижний угол. Таким образом, ПСЖ взял реванш у Ренна за поражение в первом круге со счетом 0:2.

Французская Лига 1. 24-й тур
Пари Сен-Жермен – Ренн 1:0
Гол: Мбаппе 90+3

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В статье: Ренн Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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