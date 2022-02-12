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Почеттино - перед матчем против Реала: Мбаппе сделает всё возможное для ПСЖ

Франция
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Тренер уверен в своем игроке

Почеттино - перед матчем против Реала: Мбаппе сделает всё возможное для ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о том, как матчи с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов повлияют на форварда Килиана Мбаппе относительно его будущего:

– Мбаппе примерит белый цвет... Вам не будет больно?

– Я так не думаю. Я влюблен в футболку "ПСЖ", в цвета клуба. Перед трансфером в 2001 году я обращал внимание на цвета заинтересованных во мне клубов. У "Парижа" мне понравился дизайн формы, эмблема... Это одно из самых красивых сочетаний цветов и дизайна, которые есть среди футбольных форм.

– Килиан сказал, что еще ничего не решено, матч с "Мадридом" может многое изменить. Как вы думаете, то, что произойдет в этом противостоянии, может изменить его мнение?

– Я не думаю, что такое важное решение будет принято из-за одного матча или пары.

Он умный, зрелый парень, обладающий огромными способностями к анализу, всегда знающий, чего он хочет для своей карьеры и своего будущего. Рядом с ним люди, которые советуют ему, как лучше поступить. Так что я не думаю, что это так.

Я вижу, что он спокоен, сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для "ПСЖ", как он и сказал. Нужно уважать его, и он примет решение после того, как это противостояние закончится, – сказал тренер.

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В статье: Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
Cadena CER

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