Фанаты ПСЖ устроили акцию против руководства команды

Фанаты парижского "ПСЖ" выразили недовольство работой клуба во время матча Лиги 1 против "Ренна" (1:0)

Объединение болельщиков Collectif Ultras Paris вывесило баннеры с обращением к руководству клуба и игрокам. На них были такие слова: "Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?", "Леонардо: время уходить?", "Уважайте женскую команду!", "Запущенная команда без дисциплины, наемники, которым переплачивают" и другие.

Также болельщики из объединения Virage Auteuil покинули трибуны в первом тайме. Отмечается, что после победы над "Ренном" никто из игроков "ПСЖ" не подошел к трибунам.