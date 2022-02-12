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Фанаты ПСЖ устроили акцию против руководства команды
Болельщикам не нравится политика клуба
Фото: twitter.com/staderennais/ автор неизвестен
Фанаты парижского "ПСЖ" выразили недовольство работой клуба во время матча Лиги 1 против "Ренна" (1:0)
Объединение болельщиков Collectif Ultras Paris вывесило баннеры с обращением к руководству клуба и игрокам. На них были такие слова: "Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?", "Леонардо: время уходить?", "Уважайте женскую команду!", "Запущенная команда без дисциплины, наемники, которым переплачивают" и другие.
Также болельщики из объединения Virage Auteuil покинули трибуны в первом тайме. Отмечается, что после победы над "Ренном" никто из игроков "ПСЖ" не подошел к трибунам.
Le @Co_Ultras_Paris reprendra ses chants en deuxième période. En attendant, toujours des banderoles #PSGSRFC pic.twitter.com/0nd3i1qXOM— Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 11, 2022
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