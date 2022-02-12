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Фанаты ПСЖ устроили акцию против руководства команды

Франция
(1 голосов)

Болельщикам не нравится политика клуба

Фанаты ПСЖ устроили акцию против руководства команды

Фото: twitter.com/staderennais/ автор неизвестен

Новина українською

Фанаты парижского "ПСЖ" выразили недовольство работой клуба во время матча Лиги 1 против "Ренна" (1:0)

Объединение болельщиков Collectif Ultras Paris вывесило баннеры с обращением к руководству клуба и игрокам. На них были такие слова: "Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?", "Леонардо: время уходить?", "Уважайте женскую команду!", "Запущенная команда без дисциплины, наемники, которым переплачивают" и другие.

Также болельщики из объединения Virage Auteuil покинули трибуны в первом тайме. Отмечается, что после победы над "Ренном" никто из игроков "ПСЖ" не подошел к трибунам.

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В статье: Ренн Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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fato35
12.02.2022 в 11:38
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Spokoyno (Київ)
12.02.2022 в 10:12
Так всі бажають, щоб грали "свої" при тому демонстрували гру на рівні світових зірок... Судячи з "підготовленого банеру" ультрас вже очікували млявої гри... і на жаль не помилилися Бо маючи стільки зірок світового рівня команда часто грає на рівні Ліги фермерів 1. До того ніхто не бажав "вмирати за перемогу" перед таким вирішальним матчем з Реалом.
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