Тюрам: ПСЖ не хватает победы в ЛЧ. Но титул скоро придет

Экс-защитник национальной сборной Франции, "Ювентуса" и "Барселоны" Лилиан Тюрам поделился мыслями насчет статуса "ПСЖ".

"Этому "ПСЖ" не хватает больших титулов. Ему не хватает Лиги чемпионов. Они выиграли много титулов. Печально то, что всегда отмечается победитель, и если ты не выиграл, значит, ты ничего не сделал.

Но это не моя реальность. Нужно напоминать людям о реальности и перестать врать. Два года назад в финале играл "ПСЖ", так что они были там всего два года назад. В прошлом году их выбил "Сити".