Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тюрам: ПСЖ не хватает победы в ЛЧ. Но титул скоро придет
Легендарный защитник об истории парижан
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник национальной сборной Франции, "Ювентуса" и "Барселоны" Лилиан Тюрам поделился мыслями насчет статуса "ПСЖ".
"Этому "ПСЖ" не хватает больших титулов. Ему не хватает Лиги чемпионов. Они выиграли много титулов. Печально то, что всегда отмечается победитель, и если ты не выиграл, значит, ты ничего не сделал.
Но это не моя реальность. Нужно напоминать людям о реальности и перестать врать. Два года назад в финале играл "ПСЖ", так что они были там всего два года назад. В прошлом году их выбил "Сити".
У них нет истории как у "Реала" или "Баварии", и нельзя просить, чтобы у "ПСЖ" она быстро появилась. На мой взгляд, это несправедливо. Очевидно, что если они были в финале и в полуфинале, титул скоро придет", – рассказал французский центрбэк.
Популярное сейчас
- Заваров: Тяжело было подождать до конца Евро-2016, чтобы не продлить со мной контракт?
- Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете
- Звезды не опускают руки. ВИДЕО, как Мбаппе с паса Месси вырвал победу для ПСЖ на 90+3-й
- ПСЖ тратит на зарплаты 629 миллионов евро
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО