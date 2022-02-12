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Тюрам: ПСЖ не хватает победы в ЛЧ. Но титул скоро придет

Франция
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Легендарный защитник об истории парижан

Тюрам: ПСЖ не хватает победы в ЛЧ. Но титул скоро придет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник национальной сборной Франции, "Ювентуса" и "Барселоны" Лилиан Тюрам поделился мыслями насчет статуса "ПСЖ".

"Этому "ПСЖ" не хватает больших титулов. Ему не хватает Лиги чемпионов. Они выиграли много титулов. Печально то, что всегда отмечается победитель, и если ты не выиграл, значит, ты ничего не сделал.

Но это не моя реальность. Нужно напоминать людям о реальности и перестать врать. Два года назад в финале играл "ПСЖ", так что они были там всего два года назад. В прошлом году их выбил "Сити".

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У них нет истории как у "Реала" или "Баварии", и нельзя просить, чтобы у "ПСЖ" она быстро появилась. На мой взгляд, это несправедливо. Очевидно, что если они были в финале и в полуфинале, титул скоро придет", – рассказал французский центрбэк.

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В статье: Лилиан Тюрам Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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