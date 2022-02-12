Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с Ренном

Вчера в рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на 90+3 дома вырвал победу у "Ренна". Победный гол в этом поединке забил Килиан Мбаппе, а голевую передачу оформил Лионель Месси.

За этот поединок аргентинский форвард получил оценку 4/10 от издания Le Parisien. Это самый низкий балл за игру среди всех футболистов "ПСЖ". Такую же оценку получили хавбеки Паредес и Дракслер.

В текущем сезоне французского национального первенства 34-летний Лео отыграл 14 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 8 ассистов.