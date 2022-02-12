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Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с Ренном

Франция
(1 голосов)

4 балла из 10

Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с Ренном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на 90+3 дома вырвал победу у "Ренна". Победный гол в этом поединке забил Килиан Мбаппе, а голевую передачу оформил Лионель Месси.

За этот поединок аргентинский форвард получил оценку 4/10 от издания Le Parisien. Это самый низкий балл за игру среди всех футболистов "ПСЖ". Такую же оценку получили хавбеки Паредес и Дракслер.

Читайте такжеЗвезды не опускают руки. ВИДЕО, как Мбаппе с паса Месси вырвал победу для ПСЖ на 90+3-й

В текущем сезоне французского национального первенства 34-летний Лео отыграл 14 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 8 ассистов.

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В статье: Лионель Месси Ренн Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
12.02.2022 в 20:03
На очередной золотой мяч для пешехода это никак не повлияет, ибо никто в Африке, Азии и Океании об этой оценке никогда не узнает. А в Европе забудут.
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2022 в 19:46
ему пох ренн - у него с персоналом отеля траблы!)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:30
Терміново ще один золотий м'ячик в студію!
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+6
0
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:51
Щаз тобі Алєнь статистику вріжє,і купу доказів ,що це видання проПересівське....
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+2
0
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 20:20
0
0


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