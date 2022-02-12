Франция
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Лион - Ницца 2:0. Ткачи взлетели, орлы выдохлись
"Лион" подбирается к зоне еврокубков
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1, 24-й тур
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Ницца" 2:0
Голы: Дембеле (8, пен), Экамби (52)
"Лион": Лопеш – Эмерсон (Энрике, 90), Люкеба, Тиаго Энрике, Дюбуа – Ндомбеле (Диоманде, 90), Какре – Токо Экамби (Кадевере, 74), Пакета, Февр – Дембеле (Ауар, 73)
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 64) – Тюрам, Шнайдерлин, Лемина (Пабло Росарио, 59), Клюйверт (Клод-Морис, 74) – Гуири (Брахими, 59), Делор
Предупреждение: Тодибо (50)
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