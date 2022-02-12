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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион - Ницца 2:0. Ткачи взлетели, орлы выдохлись

Франция
(1 голосов)

"Лион" подбирается к зоне еврокубков

Лион - Ницца 2:0. Ткачи взлетели, орлы выдохлись

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

Лига 1, 24-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Ницца" 2:0

Голы: Дембеле (8, пен), Экамби (52)

"Лион": Лопеш – Эмерсон (Энрике, 90), Люкеба, Тиаго Энрике, Дюбуа – Ндомбеле (Диоманде, 90), Какре – Токо Экамби (Кадевере, 74), Пакета, Февр – Дембеле (Ауар, 73)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 64) – Тюрам, Шнайдерлин, Лемина (Пабло Росарио, 59), Клюйверт (Клод-Морис, 74) – Гуири (Брахими, 59), Делор

Предупреждение: Тодибо (50)

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