  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино: Не верю, что Реал проявит такую же дисциплину, как Ренн
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Не верю, что Реал проявит такую же дисциплину, как Ренн

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Тренер рассчитывает на другую игру

Почеттино: Не верю, что Реал проявит такую же дисциплину, как Ренн

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Коуч "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий об игре Лиги 1 против "Ренна" (1:0) и поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в Лиге чемпионов:

– "Ренн" – это очень хорошая команда. Они играли очень низко и плотно, было сложно найти возможность взломать этот блок. Конечно, мы заслужили победу, но было очень сложно. Мы уже думаем о матче с "Реалом", который состоится во вторник.

В матчах против таких хороших команд, как "Ренн", выигрывать нелегко.

– Но это может пойти на пользу. "Реал" тоже иногда действует низким блоком.

– Да, но я не верю, что "Реал" проявит такую же дисциплину, как "Ренн" или другие команды Лиги 1. Думаю, они будут действовать в похожей структуре, но матч будет совсем другим, – сказал Почеттино.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Ренн ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Culture PSG

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...