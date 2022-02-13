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Почеттино: Не верю, что Реал проявит такую же дисциплину, как Ренн
Тренер рассчитывает на другую игру
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Коуч "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий об игре Лиги 1 против "Ренна" (1:0) и поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в Лиге чемпионов:
– "Ренн" – это очень хорошая команда. Они играли очень низко и плотно, было сложно найти возможность взломать этот блок. Конечно, мы заслужили победу, но было очень сложно. Мы уже думаем о матче с "Реалом", который состоится во вторник.
В матчах против таких хороших команд, как "Ренн", выигрывать нелегко.
– Но это может пойти на пользу. "Реал" тоже иногда действует низким блоком.
– Да, но я не верю, что "Реал" проявит такую же дисциплину, как "Ренн" или другие команды Лиги 1. Думаю, они будут действовать в похожей структуре, но матч будет совсем другим, – сказал Почеттино.
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