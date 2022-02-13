Маркиньос: Говорю Мбаппе, чтобы он остался. Килиан очень важен для ПСЖ

Бразильский центрдеф "ПСЖ" Маркиньос поделился впечатлениями о форварде Килиана Мбаппе:

– Может ли Мбаппе стать лучшим в истории "ПСЖ"?

– Да. Он уже один из лучших. Его контракт истекает, и для него это решающий момент. Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Он важен для нас, мы видим, как он играет в каждом матче.

Я не знаю, что он решил. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше, – сказал Маркиньос.