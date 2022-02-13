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Маркиньос: Говорю Мбаппе, чтобы он остался. Килиан очень важен для ПСЖ
Защитник убеждает нападающего не покидать парижский клуб
Бразильский центрдеф "ПСЖ" Маркиньос поделился впечатлениями о форварде Килиана Мбаппе:
– Может ли Мбаппе стать лучшим в истории "ПСЖ"?
– Да. Он уже один из лучших. Его контракт истекает, и для него это решающий момент. Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Он важен для нас, мы видим, как он играет в каждом матче.
Я не знаю, что он решил. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше, – сказал Маркиньос.
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Источник:ParisFans
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