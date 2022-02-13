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Лига 1. Гамейро тащит Страсбур в Европу, Монако потерял очки с Лорьяном
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Лига 1, 24-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Лорьян 0:0
"Монако" на своём поле не смог переиграть "Лорьян". Гости надёжно оборонялись всю игру, допустив только один момент у своих ворот за игру. Бен Йеддер имел возможность забить головой после стандарта на последних минутах, но не сумел пробить вратаря.
Нули на "Стад Луи II" оставляют "монегасков" на 6-й строчке. Между ними "Ренн" с "Лионом" с идентичным количеством очков – 37. Набранный сегодня пункт оставил "Лорьян" за пределами зоны вылета.
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Страсбур 0:1
Гол: Гамейро 11
"Страсбур" вымучал минимальную выездную победу над "Анже", ставшей для них 4-й в 5 последних турах. Главным героем встречи стал именитый ветеран гостей Кевин Гамейро, забивший единственный гол во встрече на 11-й минуте, подставив ногу после углового.
После этого игра закончилась – "Анже" не мог, "Страсбур" не хотел. Ноль голов и такое же количество моментов у обоих ворот. 0:1. "Страсбур" возвращается в топ-4, подобравшись к зоне Лиги Чемпионов - до "Ницца" всего пункт.
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Труа 4:1
Голы: Сатриано 7, 27, Онора 49, 67, Мунье 82 - Рами 45
Где было весело, так это в матче "Бреста" и "Труа". Середняк и аутсайдер развлекли болельщиков 6 голами. Хозяевам расстреляли бедолагу-голкипера Готье Галлона 5 голевыми выстрелами. Гол престижа для гостей добыл Адиль Рами - 36-летний ветеран удачно подставил голову на угловом. 5:1.
"Брест" удаляется от зоны вылета на безопасные 10 очков. А вот "Труа" хоть и за пределам красной зоны, но лишь благодаря лучшей разницы мячей. А с такой игрой в обороне она вскоре испарится.
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – Сент-Этьен 1:2
Голы: Унтонджи 39 – Камара 71, Колодзейчак 82
"Сент-Этьен" в героической манере добыл третью победу кряду. "Клермон" открыл счёт в конце первого тайма, но в последние 20 минут растерял всё преимущество - Камара сравнял счёт на 71-й, а Колодзейчак после углового украл 3 очка для "святых" ещё через 10.
"Сент-Этьен" сравнялся с "Труа" и "Лорьяном" по очкам и находится в шаге от того, чтобы покинуть зону вылета. Удивительное преображение.
Нант, Божуар
Нант – Реймс 1:0
Гол: Симон 17
Удаление: Абдельхамид 14 (гости)
"Нант" взял легкую победу над "Реймсом". Гостям сломало игру раннее удаление центрбека Юнис Абдельхамида, после которого ещё и последовал гол Мойзеса Симона со штрафного.
"Реймс" пытался что-то создать со стандартов, но до голевых угроз так и не дошло. А "Нант" с седьмой обороной Лиги 1 решил не рисковать, положившись на надёжность защиты. И не прогадал. 1:0.
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