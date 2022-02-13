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Лига 1. Ланс победил Бордо в веселой перестрелке
"Кроваво-жёлтые" прервали серию неудач
Лига 1. 24-й тур
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "Бордо" 3:2
Голы: Муинга (10), Какута (22, пен), Фофана (26) – Элис (33), Хван (53)
"Ланс" прервал серию неудач победой над "Бордо". "Кроваво-жёлтые" уступали в двух последних матчах Лиги 1, между делом ещё и вылетев от "Монако" в 1/8 финала Кубка Франции. На таком фоне команде Франка Эса крайне нужен был результат, и встреча с безнадёжными "жирондийцами" подоспела очень кстати.
"Бордо" на прошлой неделе уволил главного тренера Владимира Петковича, с которым команда играла в весёлый и суицидальный футбол. 61 пропущенный гол – это худший результат в топ-5 чемпионатах, так не обороняется даже "Гройтер Фюрт" (57 в 22 матчах). И за неделю, само собой, игра "жирондийцев" особо не поменялась.
"Ланс" быстро расправился с защитой гостей, трижды забив в первые полчаса. "Бордо" такое не смутило, и они отыграли один до перерыва, и ещё один после. Конечно же, забили Элис и Хван. Вместе у дуэта уже 19 мячей из общекомандных 36.
"Кроваво-чёрные" не без проблем, но всё же удержали минимальный перевес, немного восстановив уверенность в себе. До еврокубков всего один пункт, самое время возвращаться в форму перед финальной третью сезона.
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