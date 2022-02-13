  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Ланс победил Бордо в веселой перестрелке
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Ланс победил Бордо в веселой перестрелке

Франция
(1 голосов)

"Кроваво-жёлтые" прервали серию неудач

Лига 1. Ланс победил Бордо в веселой перестрелке

Новина українською

Лига 1. 24-й тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Бордо" 3:2

Голы: Муинга (10), Какута (22, пен), Фофана (26) – Элис (33), Хван (53)

"Ланс" прервал серию неудач победой над "Бордо". "Кроваво-жёлтые" уступали в двух последних матчах Лиги 1, между делом ещё и вылетев от "Монако" в 1/8 финала Кубка Франции. На таком фоне команде Франка Эса крайне нужен был результат, и встреча с безнадёжными "жирондийцами" подоспела очень кстати.

"Бордо" на прошлой неделе уволил главного тренера Владимира Петковича, с которым команда играла в весёлый и суицидальный футбол. 61 пропущенный гол – это худший результат в топ-5 чемпионатах, так не обороняется даже "Гройтер Фюрт" (57 в 22 матчах). И за неделю, само собой, игра "жирондийцев" особо не поменялась.

"Ланс" быстро расправился с защитой гостей, трижды забив в первые полчаса. "Бордо" такое не смутило, и они отыграли один до перерыва, и ещё один после. Конечно же, забили Элис и Хван. Вместе у дуэта уже 19 мячей из общекомандных 36.

"Кроваво-чёрные" не без проблем, но всё же удержали минимальный перевес, немного восстановив уверенность в себе. До еврокубков всего один пункт, самое время возвращаться в форму перед финальной третью сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бордо Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...