У Почеттино плохие отношения с Леонардо. Будущее коуча в ПСЖ зависит от матчей с Реалом

Будущее главного тренера "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино в клубе находится под вопросом.

У аргентинского коуча не самые лучшие отношения с боссами парижан, в частности Почеттино не доволен работой спортивного директора Леонардо.

В прошлое летнее траснферное окно Маурисио просил руководство очистить состав от лишних игроков, но вместо этого были куплены звездные Лео Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.



А этой зимой Почеттино хотел, чтобы ему приобрели Танги Ндомбеле в центральную линию, но Леонардо заявил, что данная покупка возможна лишь в случае ухода кого-то из нынешних полузащитников. В итоге французский хавбек ушел из "Тоттенхэма" в "Лион".

Будущее 49-летнего аргентинского специалиста в Париже зависит от результата противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.