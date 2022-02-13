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У Почеттино плохие отношения с Леонардо. Будущее коуча в ПСЖ зависит от матчей с Реалом
Маурисио не слушают в вопросе трансферной политики клуба
Goal.com / Автор неизвестен
Будущее главного тренера "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино в клубе находится под вопросом.
У аргентинского коуча не самые лучшие отношения с боссами парижан, в частности Почеттино не доволен работой спортивного директора Леонардо.
В прошлое летнее траснферное окно Маурисио просил руководство очистить состав от лишних игроков, но вместо этого были куплены звездные Лео Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.
А этой зимой Почеттино хотел, чтобы ему приобрели Танги Ндомбеле в центральную линию, но Леонардо заявил, что данная покупка возможна лишь в случае ухода кого-то из нынешних полузащитников. В итоге французский хавбек ушел из "Тоттенхэма" в "Лион".
Будущее 49-летнего аргентинского специалиста в Париже зависит от результата противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
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