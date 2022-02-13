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У Почеттино плохие отношения с Леонардо. Будущее коуча в ПСЖ зависит от матчей с Реалом

Франция
(1 голосов)

Маурисио не слушают в вопросе трансферной политики клуба

У Почеттино плохие отношения с Леонардо. Будущее коуча в ПСЖ зависит от матчей с Реалом

Goal.com / Автор неизвестен

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Будущее главного тренера "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино в клубе находится под вопросом.

У аргентинского коуча не самые лучшие отношения с боссами парижан, в частности Почеттино не доволен работой спортивного директора Леонардо.

В прошлое летнее траснферное окно Маурисио просил руководство очистить состав от лишних игроков, но вместо этого были куплены звездные Лео Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.

А этой зимой Почеттино хотел, чтобы ему приобрели Танги Ндомбеле в центральную линию, но Леонардо заявил, что данная покупка возможна лишь в случае ухода кого-то из нынешних полузащитников. В итоге французский хавбек ушел из "Тоттенхэма" в "Лион".

Будущее 49-летнего аргентинского специалиста в Париже зависит от результата противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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В статье: Леонардо Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
Goal.com

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