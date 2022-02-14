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Серхио Рамос не сыграет в первом матче с Реалом

Франция
(1 голосов)

Защитник продолжает восстанавливаться

Серхио Рамос не сыграет в первом матче с Реалом

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом пишет официальный сайт парижан. Футболист восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Через неделю он снова пройдет повторное обследование.

Таким образом, испанец не сыграет в матче против своего бывшего клуба. При этом ожидается, что Неймар примет участие в этом поединке.

Напомним, матч "ПСЖ" – "Реал" Мадрид состоится во вторник, 15 февраля.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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Комментарии (1)
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fato39
14.02.2022 в 17:03
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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