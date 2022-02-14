Серхио Рамос не сыграет в первом матче с Реалом

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом пишет официальный сайт парижан. Футболист восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Через неделю он снова пройдет повторное обследование.

Таким образом, испанец не сыграет в матче против своего бывшего клуба. При этом ожидается, что Неймар примет участие в этом поединке.

Напомним, матч "ПСЖ" – "Реал" Мадрид состоится во вторник, 15 февраля.