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Маркиньос: Мы делаем все, чтобы Мбаппе чувствовал себя комфортно в ПСЖ
Француз может продолжить карьеру в Испании
Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал, что думает по-поводу ухода Килиана Мбаппе в Реал.
"Мы делаем все, чтобы Килиан чувствовал себя максимально комфортно несмотря на всю ситуацию. Он чувствует себя хорошо. Мбаппе счастлив быть в "ПСЖ". Спустя некоторое время ему придётся сделать выбор относительно будущего", — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".
Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 22 матчах французской Лиги 1, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
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