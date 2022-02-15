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Неймар может выйти на поле с первых минут в матче с Реалом

Франция
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Форвард вернулся

Неймар может выйти на поле с первых минут в матче с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар может сыграть с первых минут в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", пишет GFFN со ссылкой на L'Equipe 15 февраля.

По информации источника, на даный момент тренерский штаб парижского клуба ещё не готов сказать, кто выйдет на поле с первых минут встречи. Неймар, который не играл из-за травмы с ноября 2021 года, попал в заявку "ПСЖ" на игру с "Реалом".

Напомним, что первый матч между "ПСЖ" и "Реалом" пройдет сегодня, 15 февраля, в Париже.

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В статье: Неймар ПСЖ
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