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Доннарумма: Я выбрал ПСЖ, потому что там невероятный состав

Франция
(2 голосов)

Итальянский вратарь верит в успех своей команды

Доннарумма: Я выбрал ПСЖ, потому что там невероятный состав

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своем трансфере в парижский клуб.

"ПСЖ" долго следил за мной. Я знал, что все в клубе уверены во мне. Я выбрал "ПСЖ", потому что там невероятный состав. Это выдающийся клуб с огромными амбициями. Все это означало, что "ПСЖ" — часть моей судьбы", — приводит слова Доннаруммы The Telegraph.

"Месси, Неймар и Мбаппе произвели на меня впечатление! Я уже привык к тренировкам с ними и стараюсь сделать все, чтобы им было как можно сложнее забивать. В Лиге чемпионов "ПСЖ" хочет дойти как можно дальше и выиграть этот турнир", — заявил вратарь.

Сегодня, 15 февраля, "ПСЖ" примет "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Комментарии (1)
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fato40
15.02.2022 в 18:25
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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