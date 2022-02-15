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Доннарумма: Я выбрал ПСЖ, потому что там невероятный состав
Итальянский вратарь верит в успех своей команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своем трансфере в парижский клуб.
"ПСЖ" долго следил за мной. Я знал, что все в клубе уверены во мне. Я выбрал "ПСЖ", потому что там невероятный состав. Это выдающийся клуб с огромными амбициями. Все это означало, что "ПСЖ" — часть моей судьбы", — приводит слова Доннаруммы The Telegraph.
"Месси, Неймар и Мбаппе произвели на меня впечатление! Я уже привык к тренировкам с ними и стараюсь сделать все, чтобы им было как можно сложнее забивать. В Лиге чемпионов "ПСЖ" хочет дойти как можно дальше и выиграть этот турнир", — заявил вратарь.
Сегодня, 15 февраля, "ПСЖ" примет "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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