Президент ПСЖ подтвердил, что Неймар начнет матч с Реалом на замене

Аль Хелаифи, президент "ПСЖ", в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов против "Реала", сообщил, что Неймар не выйдет в стартовом составе, сообщает RMC Sport со ссылкой на Canal+.

"Ему лучше, гораздо лучше. Сегодня Неймар будет в запасе, но он чувствует себя гораздо лучше", – сказал Аль-Хелайфи в интервью.

Напомним, что Неймар получил повреждение ещё в ноябре и не играл с 28 числа. В этом сезоне 30-летний бразилец провел за "ПСЖ" 14 матчей забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.