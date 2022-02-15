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Президент ПСЖ подтвердил, что Неймар начнет матч с Реалом на замене
Бразилец ещё не полностью восстановился от ноябрьской травмы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Аль Хелаифи, президент "ПСЖ", в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов против "Реала", сообщил, что Неймар не выйдет в стартовом составе, сообщает RMC Sport со ссылкой на Canal+.
"Ему лучше, гораздо лучше. Сегодня Неймар будет в запасе, но он чувствует себя гораздо лучше", – сказал Аль-Хелайфи в интервью.
Напомним, что Неймар получил повреждение ещё в ноябре и не играл с 28 числа. В этом сезоне 30-летний бразилец провел за "ПСЖ" 14 матчей забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
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