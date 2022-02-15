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Почеттино хотел выпустить Неймара в старте, но игрок отказался

Франция
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Бразилец решил, что лучше начать матч со скамейки запасных

Почеттино хотел выпустить Неймара в старте, но игрок отказался

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Нападающий "ПСЖ" Неймар не вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Главный тренер парижан Маурисио Почеттино хотел выпустить игрока с первых минут, сообщает журналист Адриен Гренье.

Однако сам Неймар решил, что для него будет лучше начать матч в запасе.

Напомним, что 30-летний бразилец из-за травмы не играет с конца ноября.

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В статье: Неймар Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ Реал
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