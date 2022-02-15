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Почеттино хотел выпустить Неймара в старте, но игрок отказался
Бразилец решил, что лучше начать матч со скамейки запасных
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Неймар не вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Главный тренер парижан Маурисио Почеттино хотел выпустить игрока с первых минут, сообщает журналист Адриен Гренье.
???? Alors que Mauricio Pochettino songeait à titulariser Neymar ????????, c’est le joueur lui-même qui a préféré faire preuve de sagesse en estimant qu’il était plus judicieux qu’il débute sur le banc.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 15, 2022
(L’ÉQUIPE) #PSGRMA
Однако сам Неймар решил, что для него будет лучше начать матч в запасе.
Напомним, что 30-летний бразилец из-за травмы не играет с конца ноября.
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