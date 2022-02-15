Почеттино хотел выпустить Неймара в старте, но игрок отказался

Нападающий "ПСЖ" Неймар не вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Главный тренер парижан Маурисио Почеттино хотел выпустить игрока с первых минут, сообщает журналист Адриен Гренье.

???? Alors que Mauricio Pochettino songeait à titulariser Neymar ????????, c’est le joueur lui-même qui a préféré faire preuve de sagesse en estimant qu’il était plus judicieux qu’il débute sur le banc.



(L’ÉQUIPE) #PSGRMA — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 15, 2022

Однако сам Неймар решил, что для него будет лучше начать матч в запасе.

Напомним, что 30-летний бразилец из-за травмы не играет с конца ноября.