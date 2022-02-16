Месси - 400-й среди в ТОП-5 лиг Европы по показателю голов за матч

Портал FourFourTwo составил статистику выступлений форвардов ТОП-5 европейских лиг в этом сезоне.

Самым примечательным стал результат нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Аргентинец в рейтинге занял лишь 400-е место. В нынешней кампании 34-летний Лео забил 7 мячей в 21 игре за парижский клуб, при этом на Лигу 1 пришлись лишь два мяча (в 14 поединках).

Лидерующие позиции в этом ТОПе занимают лидер атак мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, коллега поляка по немецкой Бундеслиге Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия") и форвард "Байера" Патрик Шик. Все эти игроки отмечаются голом в этом сезоне примерно в каждые 90 минут игрового времени.

У Месси же этот показатель составляет 0,33 мяча за матч, что равно статистике Кристиана Бентеке из "Кристала Пэлас" и вингера лондонского "Арсенала" Букайо Сака.

Примечательно, что если брать в расчет только чемпионат Франции, то у легендарного аргентинца показатель голов на матч составляет 0,17.