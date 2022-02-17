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Экс-игрок сборной Франции: Мбаппе – новый король. Теперь очередь Месси служить Килиану

Франция
(1 голосов)

Речь об одноклубнике Лео

Экс-игрок сборной Франции: Мбаппе – новый король. Теперь очередь Месси служить Килиану

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник национальной сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал выступления нападающих "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

"Сегодня король в "Пари Сен-Жермен" – это Килиан Мбаппе, я не понимаю, почему Лионель не пытается постоянно играть на него. Когда вышел Неймар, то все было так очевидно, Месси постоянно искал его и пытался комбинировать с ним".

"Месси был на вершине 15 лет, но Мбаппе – новый король, и пришла очередь Лео служить Килиану, если он хочет решать исходы матчей и завоевывать сердца парижан. У меня такое впечатление, что Месси хочет брать игру на себя, но не Лео ее ведет, а Килиан".

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В статье: Лионель Месси Эммануэль Пети Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
17.02.2022 в 11:07
Его задача (Месси) не путаться в ногах у нападения ПСЖ. А Килиан, тот и вовсе уйдет из ПСЖ. В Реал, или куда-то еще, но уйдет.
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