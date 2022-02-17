Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок сборной Франции: Мбаппе – новый король. Теперь очередь Месси служить Килиану
Речь об одноклубнике Лео
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник национальной сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал выступления нападающих "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.
"Сегодня король в "Пари Сен-Жермен" – это Килиан Мбаппе, я не понимаю, почему Лионель не пытается постоянно играть на него. Когда вышел Неймар, то все было так очевидно, Месси постоянно искал его и пытался комбинировать с ним".
"Месси был на вершине 15 лет, но Мбаппе – новый король, и пришла очередь Лео служить Килиану, если он хочет решать исходы матчей и завоевывать сердца парижан. У меня такое впечатление, что Месси хочет брать игру на себя, но не Лео ее ведет, а Килиан".
Популярное сейчас
- Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Усиление Альянса, Динамо интересуется бразильцем. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Интер – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
- Труа уволил Жерсона Родригеса
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО