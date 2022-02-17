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Макрон и Саркози просили Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Французские политики заинтересованы в том, чтобы нападающий Килиан Мбаппе продолжил играть за ПСЖ

Макрон и Саркози просили Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимал участие в переговорах по новому контракту Килиана Мбаппе с ПСЖ.

По информации El Mundo, будущим 23-летнего футболиста серьезно интересовались в Елисейском дворце. Макрон лично пообщался с Мбаппе и призвал его продолжить карьеру в Париже.

Другим посредником при переговорах с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции - Николя Саркози.

За этой инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано добиться продления Мбаппе практически любой ценой.

При этом политическое вмешательство Макрона и Саркози не меняет планов "Реала": клуб по-прежнему намерен подписать форварда летом.

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В статье: трансферы Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
17.02.2022 в 16:05
Та отстаньте вы от парня)) Почему-то Зидан у вас в Марселе играть не должен был всю карьеру, а Мбаппе должен. Может пора уже адекватно оценивать уровень внутреннего чемпионата и амбиции игрока, который может еще и 25% не достиг от того, что может в сильном чемпионате и клубе с великой историей. Был ли вообще хоть один великий французский футболист, который играл бы исключительно во французском чемпионате?
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Spokoyno (Київ)
17.02.2022 в 15:56
Так Ліга 1 фермерів не виглядає "сорозмірною" таланту ... бажанням Мбаппе, але він наразі головна зірка французького футболу і втратити його буде погано.
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football_soccer (Украина)
17.02.2022 в 16:14
откровенно говоря, Ла Лига в своем нынешнем кризисном виде недалеко по уровню ушла от Лиги 1.
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