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Макрон и Саркози просили Мбаппе продлить контракт с ПСЖ
Французские политики заинтересованы в том, чтобы нападающий Килиан Мбаппе продолжил играть за ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эмманюэль Макрон принимал участие в переговорах по новому контракту
По информации El Mundo, будущим 23-летнего футболиста серьезно интересовались в Елисейском дворце. Макрон лично пообщался с Мбаппе и призвал его продолжить карьеру в Париже.
Другим посредником при переговорах с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции - Николя Саркози.
За этой инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано добиться продления Мбаппе практически любой ценой.
При этом политическое вмешательство Макрона и Саркози не меняет планов "Реала": клуб по-прежнему намерен подписать форварда летом.
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