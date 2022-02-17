Макрон и Саркози просили Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимал участие в переговорах по новому контракту Килиана Мбаппе с ПСЖ.

По информации El Mundo, будущим 23-летнего футболиста серьезно интересовались в Елисейском дворце. Макрон лично пообщался с Мбаппе и призвал его продолжить карьеру в Париже.

Другим посредником при переговорах с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции - Николя Саркози.

За этой инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано добиться продления Мбаппе практически любой ценой.

При этом политическое вмешательство Макрона и Саркози не меняет планов "Реала": клуб по-прежнему намерен подписать форварда летом.